Découverte de BirdNET pornichet, 6 mai 2023, Pornichet. Découverte de BirdNET Samedi 6 mai, 09h00 pornichet Sur inscription Apprendre les chants et cris d’oiseaux communs grâce à BirdNet suivi d’une balade pour mettre en application sur le terrain. Ouvert à tous.

Animé par ACROLA

2023-05-06T09:00:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00

2023-05-06T09:00:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00 oiseau chant

