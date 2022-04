PORNICHET PADDLE TROPHY

À la suite de l’implantation du Paddle Club de France en septembre 2018 , la Ville de Pornichet accueille le Pornichet Paddle Trophy, l’événement de paddle incontournable !

L’équipe de PromoPaddle aura une fois de plus à cœur de vous faire vivre toute l’intensité de ce « running de la mer » en proposant des épreuves adaptées à tous. Cette année, les meilleurs athlètes mondiaux et des légendes de la discipline viendront s’affronter dans la magnifique baie de la Pornichet. Une occasion unique de rencontrer ces champions et de les défier ! Plus d’infos sur le site Pornichet Paddle Trophy Le rendez-vous européen du paddle Du 24 au 26 juin , Pornichet vous donne rendez-vous sur l’océan avec le Pornichet Paddle Trophy. 3 jours de compétition, d’animations avec les champions de la discipline

