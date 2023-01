PORNICHET PADDLE TROPHY Pornichet Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

PORNICHET PADDLE TROPHY Pornichet, 23 juin 2023, Pornichet . PORNICHET PADDLE TROPHY Plage des Libraires Pornichet Loire-Atlantique

2023-06-23 – 2023-06-23 Pornichet

Loire-Atlantique Du 23 au 25 juin 2023, Pornichet vous donne rendez-vous sur l’océan avec le Pornichet Paddle Trophy. 3 jours de compétition, d’animations avec les champions de la discipline Retrouvez prochainement sur cette page, le programme détaillé du Pornichet Paddle Trophy 2023. Le rendez-vous européen du paddle Pornichet

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse Plage des Libraires Pornichet Loire-Atlantique Ville Pornichet lieuville Pornichet Departement Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

PORNICHET PADDLE TROPHY Pornichet 2023-06-23 was last modified: by PORNICHET PADDLE TROPHY Pornichet Pornichet 23 juin 2023 Loire-Atlantique Plage des Libraires Pornichet Loire-Atlantique Pornichet

Pornichet Loire-Atlantique