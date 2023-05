EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE JEAN-MICHEL POUZET Salle d’exposition, 16 août 2023, Pornichet.

Découvrez les photographies contemporaines, minimalistes, coloristes, narratives, où l’intérprétation allégorique est de mise..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . .

Salle d’exposition place du Marché

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the contemporary photographs, minimalist, colorist, narrative, where the allegorical interpretation is of stake.

Descubra fotografías contemporáneas, minimalistas, coloristas y narrativas, donde la interpretación alegórica está a la orden del día.

Entdecken Sie zeitgenössische Fotografien, die minimalistisch, koloristisch und narrativ sind und in denen allegorische Interpretationen eine Rolle spielen.

