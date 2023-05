SUMMER BEACH TENNIS TOUR 2023 Face au Casino, 10 août 2023, Pornichet.

Durant trois jours, la plage se transforme en court de tennis pour un championnat entre les meilleurs joueurs de beach tennis..

Face au Casino Plage des Libraires

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For three days, the beach is transformed into a tennis court for a championship between the best beach tennis players.

Durante tres días, la playa se transforma en una pista de tenis para celebrar un campeonato entre los mejores jugadores de tenis playa.

Drei Tage lang verwandelt sich der Strand in einen Tennisplatz für eine Meisterschaft zwischen den besten Beach-Tennis-Spielern.

Mise à jour le 2023-04-28 par eSPRIT Pays de la Loire