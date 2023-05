EXPOSITION DE SCULPTURES DE W. BELUGE & SERGE BOUÉ-KOVACS Salle d’exposition Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet EXPOSITION DE SCULPTURES DE W. BELUGE & SERGE BOUÉ-KOVACS Salle d’exposition, 13 juin 2023, Pornichet. Du 13 au 24 juin..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 . .

Salle d’exposition place du Marché

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



From June 13 to 24. Del 13 al 24 de junio. Vom 13. bis 24. Juni. Mise à jour le 2023-04-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Salle d'exposition Adresse Salle d'exposition place du Marché Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle d'exposition Pornichet

Salle d'exposition Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

EXPOSITION DE SCULPTURES DE W. BELUGE & SERGE BOUÉ-KOVACS Salle d’exposition 2023-06-13 was last modified: by EXPOSITION DE SCULPTURES DE W. BELUGE & SERGE BOUÉ-KOVACS Salle d’exposition Salle d'exposition 13 juin 2023 Salle d'exposition Pornichet

Pornichet Loire-Atlantique