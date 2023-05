PUCES NAUTIQUES Port d’échouage, 4 juin 2023, Pornichet.

Dans le cadre de l’événement Pornichet 100% Nautik, la SNSM propose des puces nautiques..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Port d’échouage

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the event Pornichet 100% Nautik, the SNSM offers nautical flea market.

En el marco de Pornichet 100% Nautik, la SNSM ofrece mercadillos náuticos.

Im Rahmen der Veranstaltung Pornichet 100% Nautik bietet die SNSM einen nautischen Flohmarkt an.

