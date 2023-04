RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, 2 juin 2023, Pornichet.

Durant deux jours, des rendez-vous nature avec le service Environnement de la ville..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



During two days, nature meetings with the Environment Department of the city.

Durante dos días, reuniones sobre la naturaleza con el Departamento de Medio Ambiente de la ciudad.

Zwei Tage lang gibt es Naturtermine mit der Umweltabteilung der Stadt.

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire