CONCOURS ROBOTIQUE IBM 1 avenue de l’Hippodrome, 9 mai 2023, Pornichet.

Du 9 au 11 mai, Pornichet accueille la 9ème édition du Concours Robotique organisée par IBM, en partenariat avec la Ville, la CARENE et le Rectorat de l’Académie de Nantes..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . .

1 avenue de l’Hippodrome Centre de Congrès de l’Hippodrome

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



From May 9 to 11, Pornichet hosts the 9th edition of the Robotics Competition organized by IBM, in partnership with the City, the CARENE and the Rectorat de l’Académie de Nantes.

Del 9 al 11 de mayo, Pornichet acoge el 9º Concurso de Robótica organizado por IBM, en colaboración con la ciudad, el CARENE y el Rectorado de la Academia de Nantes.

Vom 9. bis 11. Mai findet in Pornichet die 9. Ausgabe des Robotik-Wettbewerbs statt, der von IBM in Partnerschaft mit der Stadt, der CARENE und dem Rectorat de l’Académie de Nantes organisiert wird.

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire