ATLANTIC CAR’S DAY Hippodrome de Pornichet, 3 boulevard de Saint-Nazaire, Pornichet, Loire-Atlantique Pornichet, samedi 30 mars 2024.

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-03-30 18:00

« ATLANTIC CAR’S DAY » le 30 mars 2024 de 10h à 18h à l’Hippodrome de Pornichet. Exposition de véhicules de collection, de sport et de prestige, ainsi qu’un espace marchand et de nombreuses animations. Samedi 30 mars, 10h00 1

Un événement automobile inédit : « ATLANTIC CAR’S DAY » organisé par Auto Passion Collection 44,

le samedi 30 mars 2024 de 10 h à 18 h à l’Hippodrome de Pornichet.

Une exposition de véhicules de collection, de sport et de prestige sur le parking officiel dans l’enceinte de l’Hippodrome et tout autour du centre des Congrès (maximum 180 véhicules) ainsi qu’un espace marchand avec des stands et de nombreuses animations au programme, dont tous les bénéfices seront versés à l’association caritative « Les Collectionneurs ont du cœur » qui promeut les dons d’organes et de tissus.

Plusieurs animations sont au programme de cette journée avec notamment une tombola et de nombreux lots à gagner !

Les pilotes et accompagnants pour l’exposition de véhicules doivent s’inscrire via la billetterie HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/auto-passion-collection-44/evenements/atlantic-car-s-day-pornichet-par-auto-passion-collection-44

Un café d’accueil ainsi que des gourmandises de la presqu’île guérandaise leurs seront offerts à votre arrivée !

L’association caritative « Les Collectionneurs ont du coeur » se consacre à la promotion du don d’organes et de tissus en menant des actions concrètes comme des conférences ou des évènements principalement centrés sur le monde de l’automobile. Les fonds sont entièrement consacrés à l’achat de prestations ou de matériels destinés aux greffés ou aux hôpitaux.

L’entrée pour les visiteurs sera gratuite et ouverte à tous de 10h à 18h.

Restauration rapide et buvette sur place.

Contacts :

Tel : 06.21.22.73.53

Mail : Auto.passion.collection44@gmail.com

Instagram : autopassioncollection44

Facebook : Auto Passion Collection 44

