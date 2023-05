JUST GO FUCKING SURFING de Juul Hesselberth Cinéma La Toile de Mer Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet JUST GO FUCKING SURFING de Juul Hesselberth Cinéma La Toile de Mer, 13 juin 2023 21:00, Pornichet. Australie ~ Documentaire ~ 2019 ~ 27min ~ Programme de courts-métrages (3/3) Mardi 13 juin, 21h00 1

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023 Si de plus en plus de femmes surfent, leurs histoires restent peu racontées. Pour ce documentaire ethnologique, Juul Hesselberth a passé trois mois en Australie pour suivre quatre surfeuses. Cinéma La Toile de Mer 2 avenue Gambetta 44380 Pornichet Saint-Sébastien Pornichet 44380 Loire-Atlantique Détails Heure : 21:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Cinéma La Toile de Mer Adresse 2 avenue Gambetta 44380 Pornichet Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma La Toile de Mer Pornichet

Cinéma La Toile de Mer Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

JUST GO FUCKING SURFING de Juul Hesselberth Cinéma La Toile de Mer 2023-06-13 was last modified: by JUST GO FUCKING SURFING de Juul Hesselberth Cinéma La Toile de Mer Cinéma La Toile de Mer 13 juin 2023 21:00 Cinéma La Toile de Mer Pornichet

Pornichet Loire-Atlantique