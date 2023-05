ÉMERGÉES de Charlène Dosio et Isabelle Hautefeuille Cinéma La Toile de Mer Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet ÉMERGÉES de Charlène Dosio et Isabelle Hautefeuille Cinéma La Toile de Mer, 13 juin 2023 21:00, Pornichet. France ~ Documentaire ~ 2021 ~ 36min ~ VOSTFR ~ Programme de courts-métrages (2/3) ~ Séance animée par Emilie Rougier en présence d’Isabelle Hautefeuille, coréalisatrice (sous réserve) Mardi 13 juin, 21h00 1

Des plages de Larache, à Taghazout, en passant par Casablanca, des marocaines dévalent les vagues de la côte atlantique. Âgées de 17 à 28 ans, elles sont toutes animées d'une même passion pour le surf et assument fièrement leur mode de vie.

