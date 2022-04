PORNICHET 100% NAUTIK Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique C’est la grande fête annuelle du nautisme à Pornichet avec de nombreuses initiations gratuites proposées par nos partenaires : catamaran, kayak, pirogue polynésienne, paddle, surf, J80, marche aquatique…

Mais nul besoin d’avoir le pied marin pour participer à cet événement, car, à terre, chacun pourra participer à une multitude d’animations gratuites également : démonstration de flyboard, de percussion de radeau de survie, de modélisme et de bateaux pop-pop, visite commentée « entre terre et mer », puces nautiques… Square Hervo, de 10h à 18h

Retrouvez le programme détaille sur www.ville-pornichet.fr 800×600 Normal

Les samedi 14 et dimanche 15 mai, baptêmes et animations gratuits, sur l'eau et à terre.

Square Hervo, de 10h à 18h

Retrouvez le programme détaille sur www.ville-pornichet.fr

Square Hervo Boulevard des Océanides Pornichet

