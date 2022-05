FESTIVAL PORNIC CLASSIC Salle de la Ria – Casino de Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FESTIVAL PORNIC CLASSIC Salle de la Ria – Casino de Pornic, 24 octobre 2019 19:30, Pornic. 24 – 27 octobre 2019 Sur place Tarifs de 5 à 23 € // PASS FESTIVAL (5 CONCERTS) : 95 € (85 € pour un règlement avant le 15 septembre 2019) http://www.pornic.com Pornic Classic accueille cette année, Les pianistes Paul Lay pour un ciné-concert, François Dumont qui jouera avec l’ONPL et Guillaume Bellom en duo avec le violoniste Renaud Capuçon Le festival Pornic Classic a lieu chaque année pendant les vacances de la Toussaint et propose des concerts en matinée et en soirée, mais aussi des master classes, des conférences. Soutenu depuis ses débuts en 2012 par la Ville de Pornic, il permet la rencontre entre musiciens reconnus et musiciens en formation et affiche une brillante programmation avec, par exemple, Didier Lockwood, Augustin Dumay, les pianistes Anne Queffélec, François Dumont, Jean-François Zygel, ainsi que le Quatuor Arod, le Quatuor Prazak pour ne citer que queslques uns. Salle de la Ria – Casino de Pornic 30 rue du Canal – PORNIC 44210 Pornic La Bâtardrie Loire-Atlantique jeudi 24 octobre 2019 – 19h30 à 21h00

vendredi 25 octobre 2019 – 20h00 à 23h00

samedi 26 octobre 2019 – 17h00 à 18h30

samedi 26 octobre 2019 – 20h00 à 22h00

dimanche 27 octobre 2019 – 18h00 à 19h30

