Pornic Pays de Retz Loire-Atlantique

Découvrir les corsaires de la côte de Jade Pays de Retz, 4 septembre 2021 11:00, Pornic. Samedi 4 septembre, 11h00 Sur place Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/76279544841?pwd=blFidFVWUnpqSVpMeVloRHF2RjQ2Zz09 Du plus grand grenier à sel d’Europe aux œillets des marais de Bourgneuf-en-Retz, la Côte de Jade a été un carrefour de corsaires pour suivre la piste de l’« or blanc ». Si le capitaine corsaire Léonard-Julien Quirouard (1756-1834) est devenu maire de Pornic, le pays de Retz a connu de nombreux corsaires : Julien Baullon, Mathurin Joubert ou encore le capitaine Hiron pour les XVIIeme et XVIIIeme siècles. Sans oublier, la plus célèbre, car c’est une femme : Jeanne de Belleville au XIVeme siècle. Cette visio-conférence sera l’occasion d’aborder les innovations déployées par les corsaires, à travers notamment le prisme de la contrebande horlogère. Le métier d’orloger (sans H) remonte à l’époque de Charles Quint qui pour sa guerre contre François Ier va recruter des orlogeurs pour le réglage des canons. Des horlogers maîtrisant la gravure des platines en laiton ont pu être chargés de la fabrication d’instruments de pointage ou de calcul, comme les équerres à fil à plomb, ou les compas de proportion “de Galilée” permettant toute sorte de calculs et qui comportaient souvent des échelles destinées à un usage en artillerie. Or, les avancées horlogères et la marine sont liées. L’apparition des premières horloges maritimes, qui conservaient la mesure du temps même sur un navire en mouvement fut une révolution. Elles permirent aux marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Aujourd’hui, la marque d’horlogerie française « Awake » propose des montres faites avec des filets de pêche recyclés. Lors du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron en a porté une et en a offert à tous les dirigeants. Participation gratuite et ouverte à tous le 4 septembre à 11h via Zoom, logiciel de visiophonie Pays de Retz Pornic 44210 Pornic Loire-Atlantique samedi 4 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 4 septembre – 11h00 à 12h30