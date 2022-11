ALEX DE VREE MOODY BAR, 25 novembre 2022 19:20, Pornic.

Vendredi 25 novembre, 19h20 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Dans la belle scène blues et folk nantaise, Alex de Vree propose un répertoire coloré allant du blues au folk avec des accents ragtime et country et interprète avec passion et complicité des textes empruntés aux plus talentueux « bluesmen » et « songwriters » des années 20 à nos jours, sans manquer d’y ajouter sa patte avec quelques morceaux de sa propre composition.

MOODY BAR 15 Quai du Commandant l’Herminier, 44210 Pornic 44210 Pornic Loire-Atlantique

