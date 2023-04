VOILES EN FETE Quai l’Herminier, 18 juillet 2023, Pornic.

Navigation côtière d’une heure en Baie de Bourgneuf à bord du voilier CORSAIRES DE RETZ.

Embarquez à bord du voilier pour une heure de découverte en mer!.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 16:00:00. .

Quai l’Herminier Vieux Port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Coastal navigation of one hour in the Bay of Bourgneuf aboard the sailing boat CORSAIRES DE RETZ.

Come aboard the sailboat for an hour of discovery at sea!

Una hora de navegación costera en la bahía de Bourgneuf a bordo del velero CORSAIRES DE RETZ.

Suba a bordo del velero y disfrute de una hora de descubrimientos en el mar

Eine einstündige Küstenfahrt in der Bucht von Bourgneuf an Bord des Segelschiffs CORSAIRES DE RETZ.

Gehen Sie an Bord des Segelschiffs und entdecken Sie eine Stunde lang das Meer!

