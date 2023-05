24 ÈME RENCONTRE INTERNATIONALE DES FORD T, 23 juin 2023, Pornic.

Un très bel évènement auto rétro en Loire Atlantique ! Au moins 70 autos se promèneront sur les routes du pays de Retz en passant par Nantes et Pornic..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A very nice retro car event in Loire Atlantique! At least 70 cars will drive on the roads of the country of Retz while passing by Nantes and Pornic.

¡Un evento de coches retro muy agradable en Loire Atlantique! Al menos 70 coches recorrerán las carreteras del Pays de Retz, pasando por Nantes y Pornic.

Ein sehr schönes Retro-Auto-Event in der Region Loire Atlantique! Mindestens 70 Autos werden auf den Straßen des Pays de Retz über Nantes und Pornic flanieren.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire