CONTES MUSIQUES ET P’TITES BRIOCHES 35 rue Tartifume, 21 juin 2023, .

Contes et musiques gourmands, spécial fête de la musique avec l’école municipale de musique de Pornic..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 16:30:00. .

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Gourmet tales and music, special music festival with the municipal school of music of Pornic.

Cuentos gastronómicos y música, festival especial de música con la escuela municipal de música de Pornic.

Contes et musiques gourmands, spezial fête de la musique mit der Ecole municipale de musique de Pornic.

