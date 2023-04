LES SAND SISTERS/INTIMEMENT SWING Espace Culturel du Val Saint Martin, 10 juin 2023, Pornic.

Les Sand Sisters dans « Intimement Swing » font revivre la musique des sœurs Boswell, authentique, pimentée, métissée.

Du jazz des années 40, au vocal précis, avec un tempo novateur, plein d’optimisme!.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 21:00:00. .

Espace Culturel du Val Saint Martin Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Sand Sisters in « Intimement Swing » revive the music of the Boswell sisters, authentic, spicy, mixed.

Jazz from the 40’s, with precise vocals, with an innovative tempo, full of optimism!

En « Intimement Swing », las Sand Sisters reviven la música de las hermanas Boswell, auténtica, picante y mezclada.

Jazz de los años 40, con voces precisas y un tempo innovador, ¡lleno de optimismo!

Die Sand Sisters in « Intimement Swing » lassen die Musik der Boswell-Schwestern wieder aufleben, authentisch, würzig, gemischt.

Jazz aus den 40er Jahren mit präzisen Vocals und einem innovativen Tempo, voller Optimismus!

