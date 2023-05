SWIM RUN A proximité du Château de Pornic, 10 juin 2023, Pornic.

Le club de triathlon de Pornic lance sa première édition du SwimRun dans le cadre magnifique de la ville de Pornic avec ses belles et nombreuses plages parcourues par ses merveilleux sentiers côtiers..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 09:00:00. .

A proximité du Château de Pornic

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The triathlon club of Pornic launches its first edition of SwimRun in the magnificent setting of the city of Pornic with its beautiful and numerous beaches crossed by its wonderful coastal paths.

El Club de Triatlón Pornic lanza su primera SwimRun en el magnífico marco de la ciudad de Pornic, con sus numerosas y hermosas playas y sus maravillosos senderos costeros.

Der Pornic Triathlon Club startet seine erste Ausgabe des SwimRun in der wunderschönen Umgebung der Stadt Pornic mit ihren schönen und zahlreichen Stränden, die von wunderbaren Küstenpfaden durchzogen sind.

