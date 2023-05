FORUM DES ASSOCIATIONS Complexe Sportif, 9 juin 2023, Pornic.

Lieu d’échanges et d’informations pour découvrir « son » activité pour la saison à venir dans tous les domaines : culture, solidarité, sports, loisirs et pour tous les âges.

.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 16:00:00. .

Complexe Sportif Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A place for exchange and information to discover « one’s » activity for the coming season in all fields: culture, solidarity, sports, leisure and for all ages.

Un lugar de intercambio e información para descubrir « la propia » actividad para la próxima temporada en todos los ámbitos: cultura, solidaridad, deporte, ocio y para todas las edades.

Ort des Austauschs und der Information, um « seine » Aktivität für die kommende Saison in allen Bereichen zu entdecken: Kultur, Solidarität, Sport, Freizeit und für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire