AUTO RETRO PORNIC Esplanade de la Ria, 28 mai 2023, Pornic.

Exposition mensuelle (selon calendrier, tous les 4ème dimanche de chaque mois, hors juillet et août) de véhicules anciens, d’un âge minimum de 30 ans, présentée par l’association AUTO RETRO PORNIC.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 13:00:00. .

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Monthly exhibition (according to calendar, every 4th Sunday of each month, except July and August) of old vehicles, minimum age 30 years, presented by the association AUTO RETRO PORNIC.

Exposición mensual (según calendario, cada 4º domingo de mes, excepto julio y agosto) de vehículos antiguos, de una antigüedad mínima de 30 años, presentada por la asociación AUTO RETRO PORNIC.

Monatliche Ausstellung (laut Kalender jeden 4. Sonntag im Monat, außer Juli und August) von Oldtimern mit einem Mindestalter von 30 Jahren, präsentiert vom Verein AUTO RETRO PORNIC.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire