CONCERT JIG TIME Espace Culturel du val St Martin, 18 mai 2023, Pornic.

Spectacle irlandais dans le cadre du Festival Anne de Bretagne..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 20:30:00. .

Espace Culturel du val St Martin Rue du Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Irish show as part of the Anne de Bretagne Festival.

Espectáculo irlandés en el marco del Festival Anne de Bretagne.

Irisches Spektakel im Rahmen des Festivals Anne de Bretagne.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire