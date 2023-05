LECTURE MUSICALE 35 rue Tartifume, 12 mai 2023, Pornic.

Lettres méconnues qui dévoilent de Colette » le coeur innombrable » et témoignent de son impétueuse vitalité, de sa sensualité et de l’acuité de son regard et de son esprit..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 22:00:00. .

35 rue Tartifume Mediathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Little-known letters that reveal Colette’s « innumerable heart » and testify to her impetuous vitality, her sensuality and the acuity of her gaze and her spirit.

Estas cartas poco conocidas revelan el « innumerable corazón » de Colette y dan testimonio de su impetuosa vitalidad, su sensualidad y la agudeza de sus ojos y de su mente.

Diese unbekannten Briefe enthüllen Colettes « unzähliges Herz » und zeugen von ihrer ungestümen Vitalität, ihrer Sinnlichkeit und der Schärfe ihres Blicks und ihres Geistes.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire