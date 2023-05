DÉGUSTATION OENOLOGIQUE Chemin des Noëlles, 4 mai 2023, Pornic.

Nous vous attendons au restaurant Mer Nature pour notre première soirée œnologique animée par Eric Quernez de l’Atelier du Sommelier.

Un accord mets et vins concocté par notre chef Max vous y sera proposé, autour de 5 vins de vignobles tout proche, à 150 km à la ronde !

.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 19:30:00. .

Chemin des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



We are waiting for you at the Mer Nature restaurant for our first oenological evening hosted by Eric Quernez from the Atelier du Sommelier.

A food and wine pairing concocted by our chef Max will be proposed to you, around 5 wines from nearby vineyards, 150 km away!

Le esperamos en el restaurante Mer Nature para nuestra primera velada ?nológica conducida por Eric Quernez, del Atelier du Sommelier.

Nuestro chef Max le propondrá un maridaje en torno a 5 vinos de viñedos cercanos, ¡a 150 km de distancia!

Wir erwarten Sie im Restaurant Mer Nature zu unserem ersten ?nologischen Abend, der von Eric Quernez von L’Atelier du Sommelier moderiert wird.

Unser Küchenchef Max wird Ihnen eine Kombination von Speisen und Weinen aus 5 Weinen von Weingütern in der Nähe (150 km im Umkreis) vorschlagen!

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire