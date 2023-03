AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE, 30 avril 2023, Pornic . AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

2023-04-30 09:30:00 – 2023-04-30 18:00:00 Pornic

Loire-Atlantique . Devenu un évènement incontournable depuis 2017, cette manifestation ayant pour but de faire connaître notre passion, a pris une ampleur nationale très importante et concerne les propriétaires des 800 000 véhicules d’époque présents en France qui sont invités ce jour-là, à sortir leurs belles anciennes du garage. ( infos supplémentaires à venir) . Pour la 7ème année consécutive AUTO-RETRO PORNIC s’associe à la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque programmée chaque année, par la Fédération Française. +33 6 08 65 21 10 Pornic

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Pornic

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic /

AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE 2023-04-30 was last modified: by AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE Pornic 30 avril 2023 Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique