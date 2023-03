CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE PORNIC: WILLIMA BYRD ET SES CONTEMPORAINS Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL DE PORNIC: WILLIMA BYRD ET SES CONTEMPORAINS, 16 avril 2023, Pornic

2023-04-16 18:30:00

Loire-Atlantique . Inspiré par le 400ème anniversaire de la mort du grand compositeur anglais William Byrd (1540-1623), le programme à cheval sur la Renaissance et le Baroque sera composé de musique de Byrd et ses contemporains..

L’artiste invitée est la jeune claveciniste Ana Villamayor, qui participera également en tant que soliste soprane. Concert de l’ensemble vocal de pornic se produit sous la direction de Peter Vizard. Pornic

