ATELIER COSMETIQUE DIY: CREME VISAGE SUR MESURE 1 rue du Chaudron Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

ATELIER COSMETIQUE DIY: CREME VISAGE SUR MESURE 1 rue du Chaudron, 15 avril 2023, Pornic. Atelier cosmétique DIY: Crème visage sur mesure.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:00:00. .

1 rue du Chaudron Pause Laverie

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



DIY cosmetic workshop: Custom face cream Taller de cosmética DIY: Crema facial personalizada DIY-Kosmetik-Workshop: Gesichtscreme nach Maß Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu 1 rue du Chaudron Adresse 1 rue du Chaudron Pause Laverie Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 1 rue du Chaudron Pornic

1 rue du Chaudron Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

ATELIER COSMETIQUE DIY: CREME VISAGE SUR MESURE 1 rue du Chaudron 2023-04-15 was last modified: by ATELIER COSMETIQUE DIY: CREME VISAGE SUR MESURE 1 rue du Chaudron 1 rue du Chaudron 15 avril 2023 1 rue du Chaudron Pornic

Pornic Loire-Atlantique