CONTES DE PRINCESSES GUÉRRIÈRES 35 rue Tartifume, 22 mars 2023, Pornic.

Africaine, tzigane, celte, combattante de dragon, alliée d’arbre merveilleux, dompteuse d’éléments, elles cheminent à travers le monde, le cœur vaillant, nous embarquant dans des aventures palpitantes..

2023-03-22 à ; fin : 2023-03-22 11:30:00. .

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



African, gypsy, Celtic, dragon fighter, ally of a marvelous tree, tamer of the elements, they travel around the world, with a valiant heart, taking us on exciting adventures.

Africanos, gitanos, celtas, luchadores contra dragones, aliados de un árbol maravilloso, domadores de los elementos, recorren el mundo con un corazón valiente, llevándonos a vivir emocionantes aventuras.

Sie sind Afrikanerinnen, Zigeunerinnen, Keltinnen, Drachenkämpferinnen, Verbündete von Wunderbäumen, Zähmerinnen der Elemente – sie ziehen mit tapferem Herzen durch die Welt und nehmen uns mit auf spannende Abenteuer.

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire