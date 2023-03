EXPOSITION EXTERIEURE: SUR LES TRACES DE BARON OLIVIER DE WISMES Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique . Cet érudit nantais est un excellent chroniqueur d’une station balnéaire naissante durant la deuxième moitié du 19e siècle.

Séjournant chaque année à Pornic à partir de 1863, il a laissé, à travers ses albums de dessins une vision personnelle et immersive de ses vacances dans notre cité. Exposition extérieure photographique, menée par Olivier de Wismes et organisée par le service du Patrimoine.

Une déambulation vous est proposée le long de la corniche de la Noëveillard en s’appuyant sur les dessins du baron Olivier de Wismes (1814-1887). culture@pornic.fr +33 2 40 82 31 11 http://www.pornic.fr/ Pornic

