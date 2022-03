Export #1 Exposition/vente collective au restaurant Le Cap Gourmand à Pornic Le Cap Gourmand, 1 avril 2022 10:30, Pornic.

1 avril – 29 mai Sur place Entrée libre et gratuite

Sur une invitation de la Galerie RDV, 9 artistes nantais investissent le restaurant Le Cap Gourmand situé à Pornic.

Avec BOUSSION Daphné, DACHER Béatrice, DEVILLE Livia, DOUKHAN Delphine, FRER Thierry, GERSON Michel, LAQUET Christine, SEGUY Lucas, YADAN Ariane

du 1 avril au 29 mai 2022

Vernissage de l’exposition le vendredi 1 avril à partir de 18h

Le Cap Gourmand est une brasserie conviviale située sur le vieux port de pêche de Pornic. Tout au long de l’année, le restaurant offre des spécialités bretonnes issues de circuits courts et une cuisine maison préparée à base de produits de saison. Le Cap Gourmand vous reçoit en toute convivialité pour un moment de détente et de gourmandise.

Créée en 2007 par l’artiste plasticien Jean-François Courtilat, l’association RDV se consacre à la création contemporaine, proposant un espace de découvertes et d’échanges pour les artistes et les publics. RDV fait suite à la Galerie Ipso Facto, basée à Nantes de 1997 à 2007 et lieu important pour la création et les plasticiens.

La galerie RDV a pour objectif de rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre. C’est un lieu non pas commercial mais un espace expérimental pour les différents acteurs de la scène des arts plastiques. Un lieu pour accueillir le public, l’informer et lui montrer la richesse et le dynamisme de l’art contemporain.

Chaque exposition est une carte blanche pour un plasticien, invité pour son travail artistique avec une totale liberté de production.

Le Cap Gourmand 6 quai Leray Pornic 44210 Pornic Loire-Atlantique

Patrick Gérard