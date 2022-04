PORNIC ET SES VILLES JUMELLES Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique A travers ces quelques photos, l’Association de Jumelage de Pornic souhaite vous présenter nos 3 villes jumelles, Linz am Rhein (D), Scalby-Newby (GB) et Baiona (E) et nos belles rencontres amicales.

Nos collégiens et lycéens, également investis dans d'autres partenariats internationaux, se montrent curieux de découvrir diverses cultures. Exposition extérieure de photos de nos villes jumelles.

