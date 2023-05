Alors On Danse ? (Tournée) CASINO PARTOUCHE DE PORNIC, 30 juin 2023, ticketsvenue_address.

Alors On Danse ? (Tournée) CASINO PARTOUCHE DE PORNIC. Un spectacle à la date du 2023-06-30 à 20:30 (2023-06-30 au ). Tarif : 38.0 à 45.0 euros.

LE CASINO BARRIERE LE TOUQUET (PLATESV-R-2022-003757/003758) en accord avec Live Nation et Creative Lab Paris, présentent : ce spectacle (Chris Marques & ses danseurs) Chris Marques et Jaclyn Spencer repartent sur les routes de France avec leur création ALORS, ON DANSE ? Un spectacle mondialement inédit qui transporte les spectateurs dans des univers extraordinaires et les plongent tour à tour dans le réel et l’irréel. Un show de danse à couper le souffle, puissant et sans précédent, qui offre une expérience nouvelle pour le public !Réservation PMR : 03.21.06.72.00 Chris Marques, Jaclyn Spencer

Votre billet est ici

CASINO PARTOUCHE DE PORNIC PORNIC rue du canal La Ria Loire-Atlantique

38.0

EUR38.0.

