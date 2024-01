FÊTE DE LA SAINT GILLES À PORNIC Vieux Port Pornic, vendredi 23 août 2024.

FÊTE DE LA SAINT GILLES À PORNIC Vieux Port Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-23

Depuis les temps les plus lointains, quatre foires se tenaient à Pornic. La plus importante était celle du 2 septembre dite « Foire de la Saint-Gilles » qui correspondait à la fête du Saint Patron de la paroisse.

Fête celtique organisée par le Cercle Celtique de Pornic avec le soutien de la ville d

Spectacle, défilé de cercles et bagadou en costumes traditionnels, village d’artisans, jeux et animations

Accès libre et gratuit.

Bar et restauration sur place.

.

Vieux Port Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire cercleceltiquepornic@kmel.bzh



