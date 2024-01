RENCONTRES COQUES EN BOIS Vieux Port Pornic, dimanche 23 juin 2024.

RENCONTRES COQUES EN BOIS Vieux Port Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 17:00:00

14ème rencontre des Coques en Bois.

Horaires : samedi 10h-22h et dimanche 10h-17h

Restauration possible le samedi soir.

Animation avec chants marins et danses (samedi 15h, 16h et 18h30 et dimanche 15h), stand de vente produits dérivé de la mer

Balade en mer sur les vieux gréements (5 €) les après-midi à partir de 14h.

Pour en savoir plus : http://www.coquesenbois.com/

.

Vieux Port Quai l’Herminier

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire danbourez@sfr.fr



L’événement RENCONTRES COQUES EN BOIS Pornic a été mis à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire