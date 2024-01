FESTIVAL CHANSON DE CAFÉ Pornic, vendredi 5 avril 2024.

Le Festival Chanson de Café de Pornic, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique française, souffle sa 20ème bougie

Comme chaque année depuis 2004, le Festival Chanson de Café de Pornic met à l’honneur des artistes émergents de la chanson française. Ils se produisent dans différents cafés de la ville, offrant au public une occasion unique de découvrir de nouvelles voix et de nouveaux répertoires.

L’ambiance est intimiste et conviviale, ce qui permet aux artistes de se produire dans des conditions optimales.

Le public peut également voter pour son artiste préféré, qui sera récompensé par une représentation aux Estivales de Pornic.

4 conseils pour profiter au mieux du festival :

consultez le planning des concerts en ligne ou venez le chercher dans l’un de nos Offices de Tourisme (disponible prochainement)

si vous souhaitez manger sur place, pensez à réserver un restaurant en amont

venez avec des amis ou de la famille pour partager un moment convivial

profitez-en pour découvrir la belle ville de Pornic !

Nous l’avons testé pour vous, voici notre avis

» Une ambiance décontractée, des concerts sympas, des artistes à ne pas manquer, et tout ça dans les cafés de la ville. C’est l’occasion idéale de passer une soirée entre amis, de découvrir de nouveaux talents, et de se laisser porter par la musique. Alors, si vous cherchez un festival original et convivial, n’hésitez pas à y faire un tour ! « , Andréa, experte de la destination à l’Office de Tourisme de Pornic.

