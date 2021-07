PORJECTION/DÉBAT : DOCUMENTAIRE “BANDE D’AMATEURS !” Le Mans, 13 octobre 2021, Le Mans.

PORJECTION/DÉBAT : DOCUMENTAIRE “BANDE D’AMATEURS !” 2021-10-13 19:00:00 – 2021-10-13 21:30:00 MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue

Le Mans Sarthe

Trois groupes, trois styles musicaux différents, dans trois régions ; leurs envies, leurs réalités, leurs déceptions, leurs joies. Le Collectif RPM et Superforma vous proposent ce documentaire sur les pratiques musicales dites « en amateur » et leurs enjeux.

Ce temps de projection sera suivi d’une discussion ouverte à tous (musiciens, professionnels de la musique, collectivités) pour partager nos réalités et aborder des perspectives, collectivement.

