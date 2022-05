GOUPIL ET KOSMAO Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC LA VILLE ROBERT Pordic

GOUPIL ET KOSMAO Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / CC LA VILLE ROBERT, 5 février 2021 11:00, Pordic. Vendredi 5 février 2021, 11h00 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-5-fevrier-1611226407 Nouveau cirque / Étienne Saglio Compagnie Monstres / Durée: 25′ Au départ, il y a Goupil, ce personnage du spectacle Le

Bruit des Loups. C’est un renard mort, taxidermisé pour

être utilisé comme écharpe. Transformé en marionnette,

il est un objet animé aux attitudes anthropomorphes. Le

potentiel comique de ce personnage est tel que l’idée de

créer une nouvelle forme, courte, légère et à destination

du jeune public s’est naturellement imposée. Dans la

continuité des créations d’Etienne Saglio,

il s’agira d’un spectacle visuel. Celui-ci

puisera autant dans l’univers du cabaret

que du court-métrage d’animation.

Production – Le Carré, scène nationale de Château-

Gontier dans le cadre du Festival Onze – biennale

de la marionnette et des formes manipulées

(Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire), L’Estran

Heure : 11:00 - 12:00
Age minimum 5 Age maximum 99

