Porcupine Tree PALAIS NIKAIA, 2 août 2023, NICE.

Porcupine Tree PALAIS NIKAIA. Un spectacle à la date du 2023-08-02 à 20:30 (2023-08-01 au ). Tarif : 56.4 à 89.4 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) et ELDORADO présentent PORCUPINE TREESouvenez-vous : après une longue pause, Porcupine Tree avait annoncé fin 2021, à la surprise générale, son grand retour sur le devant de la scène.Formé par le chanteur multi-instrumentiste Steven Wilson, le claviériste Richard Barbieri (Japan, Steve Hogarth) et le batteur Gavin Harrison (King Crimson), Porcupine Tree mélange habilement l’esprit progressif des années 1970 à des tonalités modernes et plus “métal”.Steven Wilson, la force créatrice du groupe, demeure toujours aussi inspiré à travers les années, en témoigne le dernier album Closure/Continuation, où se mêle rock progressif, ambient et psychédélique. Ce dernier opus sorti en juin 2022 s’est très bien classé dans le haut des charts européens, y compris en France.Treize ans après son dernier passage parisien (Olympia), le groupe britannique a offert en novembre 2022 un concert mémorable de 2h30 au Zénith de Paris devant plus de 6000 spectateurs. Porcupine Tree

PALAIS NIKAIA NICE 163 Bld du Mercantour Alpes-Maritimes

