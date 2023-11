Totalement 80 – 100% Live SALLE DES MARINIERES, 24 mars 2024, PORCIEU AMBLAGNIEU.

Totalement 80 – 100% Live SALLE DES MARINIERES. Un spectacle à la date du 2024-03-24 à 17:00 (2024-02-02 au ). Tarif : 39.0 à 50.0 euros.

Stratèges Organisation (L.2-124338 &3-135083) et Anim’Loisirs, en accord avec Broome Productions présentent : ce concert. Les plus grands tubes des années 80 avec une soirée 100% live ! David & Jonathan, Jean Schultheis, Pauline Ester, Léopold Nord & Vous, Gold By Alain Llorca, Ivanov, Début de soirée by Sacha, Partenaire Particulier, seront sur la scène des Marinières à Porcieu-Amblagnieu. Retrouvons nous pour un moment divertissant et chaleureux ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 90 67 13.

SALLE DES MARINIERES PORCIEU AMBLAGNIEU Rue de marinières Isère

