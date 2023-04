Feu la Saint-Jean Terrain communal, 23 juin 2023, Porchères.

Feu de la Saint-Jean à Porchères (33660) le 23 juin 2023 organisé par l’Association Anim’Ton Bourg de Porchères.

A partir de 18 h :

– découverte des herbes de la Saint-Jean, historique de la cueillette des herbes et du feu de la Saint-Jean, coutumes, exposition…

– atelier de fabrication de la Croix de la Saint-Jean.

Restauration sur place : camemberts grillés, grillades, cuisine créole, escargots, producteurs de vin locaux, buvette…

Repas et soirée animés par le groupe « MANDA FUSTA »

Allumage du feu de la Saint-Jean à la nuit tombante danses autour du feu, saut des cendres selon la tradition….

Terrain communal

Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Midsummer fire in Porchères (33660) on June 23, 2023 organized by the Association Anim’Ton Bourg de Porchères.

From 18 h :

– discovery of the herbs of Midsummer, history of the gathering of the herbs and the fire of Midsummer, customs, exhibition…

– workshop of manufacture of the Cross of Midsummer.

Catering on the spot: grilled camemberts, grilled meat, Creole cuisine, snails, local wine producers, refreshment bar…

Meal and evening animated by the group « MANDA FUSTA »

Lighting of the Midsummer fire at dusk, dances around the fire, jumping of the ashes according to the tradition…

Incendio de verano en Porchères (33660) el 23 de junio de 2023 organizado por la Asociación Anim’Ton Bourg de Porchères.

A partir de las 18h :

– descubrimiento de las hierbas de San Juan, historia de la recogida de hierbas y del fuego de San Juan, costumbres, exposición…

– taller de fabricación de la Cruz de San Juan.

Restauración in situ: camembert a la parrilla, carne a la parrilla, cocina criolla, caracoles, productores locales de vino, bar de refrescos…

Comida y velada amenizada por el grupo « MANDA FUSTA »

Encendido del fuego de San Juan al anochecer, bailes alrededor del fuego, salto de las cenizas según la tradición…

Johannisfeuer in Porchères (33660) am 23. Juni 2023, organisiert von der Association Anim’Ton Bourg de Porchères.

Ab 18 Uhr:

– entdeckung der Johanniskräuter, Geschichte des Kräutersammelns und des Johannisfeuers, Bräuche, Ausstellung…

– workshop zur Herstellung des Johanniskreuzes.

Verpflegung vor Ort: gegrillter Camemberts, Gegrilltes, kreolische Küche, Schnecken, lokale Weinproduzenten, Getränkestand…

Essen und Abendunterhaltung durch die Gruppe « MANDA FUSTA »

Anzünden des Johannisfeuers bei Einbruch der Dunkelheit Tänze um das Feuer, Aschespringen nach alter Tradition…

