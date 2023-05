Ceci n’est pas une visite ! Porche d’entrée de l’église, 17 août 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Visite guidée ludique et immersive du patrimoine.

Sur réservation..

2023-08-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-17 15:30:00. .

Porche d’entrée de l’église rue Saint-Nicolas

Coutances 50200 Manche Normandie



Fun and immersive guided tour of the heritage.

Reservation required.

Una visita guiada divertida y envolvente del patrimonio.

Solo con reserva previa.

Spielerische und immersive Führung durch das Kulturerbe.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Coutances Tourisme