Exposition « Les pans de bois dans le Loiret » Porche de l’église Auvilliers-en-gatinais Auvilliers-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Auvilliers-en-Gâtinais Exposition « Les pans de bois dans le Loiret » Porche de l’église Auvilliers-en-gatinais, 24 juin 2023, Auvilliers-en-gatinais. Exposition « Les pans de bois dans le Loiret » Samedi 24 juin, 11h00 Porche de l’église Voir https://www.maisons-paysannes-loiret.org Exposition « Les pans de bois dans le Loiret » sous le porche de l’église (place de la Mairie). Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins. Cheminement fléché (300m) vers notre chantier torchis, 20 route des Ramonts : explication de la technique, démonstration, essai. Rafraîchissements offerts dans la cour des propriétaires. Les bénévoles de Maisons Paysannes du Loiret seront à votre disposition pour vos questions sur le bâti rural ancien. Porche de l’église Auvilliers-en-gatinais Auvilliers-en-gatinais [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisons-paysannes-loiret.org »}, {« type »: « email », « value »: « loiret@maisons-paysannes.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

