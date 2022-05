Porcelet à la broche et Bal Langy Catégories d’évènement: Allier

Langy

Porcelet à la broche et Bal, 27 août 2022, Langy. Porcelet à la broche et Bal Langy

2022-08-27 – 2022-08-27

Langy 03150 Langy Porcelet à la broche suivi de son traditionnel Bal. michelinjean-pierre@orange.fr +33 6 61 90 44 20 Langy

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Langy Autres Lieu Langy Adresse Ville Langy lieuville Langy Departement Allier

Langy Langy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langy/

Porcelet à la broche et Bal 2022-08-27 was last modified: by Porcelet à la broche et Bal Langy 27 août 2022

Langy Allier