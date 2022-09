Rallye nature Étang de la Priaudais – Association Arbor est sens Porcaro Porcaro Catégories d’évènement: Morbihan

Dans le cadre de la fête de la nature de l’école de Porcaro-Monteneuf, les associations Arbor est sens et apel organise un rallye nature autour de l’étang de la Priaudais. Porcaro École de porcaro Porcaro 56380 Morbihan Bretagne Dans le cadre de la fete de la nature des ecoles de Porcaro-Monteneuf, l’association Arbor est sens et l’Apel organise un jeu rallye nature sur le theme de la mare, autour d’un circuit de 2 km en autonomie. Venez aidez rainette a sauver la mare a travers 7 jeux d’observation, sensoriel, naturalistes, creatifs… Decouvrez le programme de la fete : marche artisanal, balades, goûter musical…

