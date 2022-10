Porc au Curry de L’ESBH à Berrien. Berrien Berrien Catégories d’évènement: Berrien

Finistre Berrien ⚪️ Après avoir été à emporter à cause du Covid, le porc au curry fait son retour en présentiel le samedi 5 novembre à partir de 19h (sur place), 18h (à emporter) et 17h (à livrer) !

Les tickets (12 € la part) sont en vente par les joueurs et dirigeants du club ☺️

En plus du repas, une buvette sera mise en place.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! N’hésitez pas à partager +33 6 59 91 46 31 Berrien

