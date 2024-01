CLOUD – RELEASE PARTY POPUP! Paris, jeudi 4 avril 2024.

Cloud est une chanteuse, auteure et productrice autodidacte de la banlieue Parisienne. Enfant d’internet, c’est sur Youtube et Soundcloud qu’elle commence à poster des covers avant d’y partager ses premières créations.Introspection et existentialisme sont les maîtres mots de ses titres. Son premier EP “Sick Sad Girl” raconte un parcours de renaissance après des années de souffrance. La suite intitulée “backrooms” vous emmène visiter les pièces les plus cachées de sa psyché, avec vulnérabilité. Des titres cathartiques et pleins de poésie, sur fond de pop ultra efficace.Venez fêter la nouvelle era de Cloud à sa release party au POPUP du label le 04.04.2024 !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

POPUP! 14 RUE ABEL 75012 Paris 75