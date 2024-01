DREX CARTER POPUP! Paris, 4 mars 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mercredi 6 décembre de 10h à 18h.Mise en vente le jeudi 7 décembre 2023 à 11h.Drex Carter, rappeur, chanteur et producteur de disques américain avant-gardiste, est originaire d’Orlando, en Floride. Apparu dans le paysage musical en 2016, Drex est devenu une pierre angulaire de la scène hip-hop underground de Floride. Son travail de pionnier dans le rap moderne à base d’échantillons lo-fi lui a valu une base de fans dévoués et passionnés. L’année 2023 a marqué un tournant pour Drex, puisqu’il a dépassé le million d’auditeurs mensuels sur Spotify et a prêté sa voix unique à l’un des jeux vidéo les plus connus au monde, FIFA. Son style continue d’évoluer, mais ses émotions brutes et ses paroles sans filtre restent au cœur de son identité artistique. Ces qualités déterminantes l’ont positionné comme une voix résonnante et influente dans la musique contemporaine, garantissant que sa portée et son impact ne cessent de croître. Que ce soit en concert ou sur des morceaux enregistrés, l’authenticité et l’innovation de Drex Carter font de lui un artiste à suivre et à engager, dans le présent comme dans l’avenir.

Tarif : 19.80 – 19.80 euros.

Début : 2024-03-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

POPUP! 14 RUE ABEL 75012 Paris 75