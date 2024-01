DISTRACTIONS POPUP! Paris, 29 février 2024, Paris.

Après la sortie de leur EP « Pacifique », Camille, Quentin et Charles de Distractions sont de retour le 2 février avec un premier album « Siècle ». Douze titres radieux, pop et électro (produit par Victor Le Masne : Gaspard Augé de Justice, Juliette Armanet, Starmania, Kavinsky…), frivole dans ses couleurs mais désabusé dans ses paroles aux textes désenchantés car les vacances ne durent jamais. Et c’est là ce qui fait le sel de la proposition du trio : un univers qui mêle la nostalgie des voyages, l’ineptie d’un monde insensé à l’espoir de s’en sortir. En concert le 29 février 2024 au POPUP!

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

POPUP! 14 RUE ABEL 75012 Paris 75